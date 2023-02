Grizzlys erobern sich die Wälder zurück

Doch schon müssen sich die Bären-Freunde dieser Welt wieder um ihre Schützlinge sorgen. Denn weil sie sich so prächtig vermehrt haben, erwägen die Behörden nun ernsthaft, den Grizzly zum Abschuss freizugeben. „Dabei sind die Bestände nur ein Bruchteil und ein müder Tatzen-Abglanz von dem, was noch vor 150 Jahren in den Rocky Mountains brummte. Denn damals gab es rund 50.000 große Graue im Westen Nordamerikas“, kritisiert Scattolin.