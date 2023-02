Falscher Staatsanwalt brachte Wienerin um ihr Gold

Das 78-jährige Opfer schilderte, sie sei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr von einer Frau mit unterdrückter Telefonnummer angerufen worden, die sich als ihre Tochter ausgegeben habe. In dem kurzen Telefonat habe sie die Stimme einer „sehr weinerlich“ klingenden Frau wahrgenommen, dann habe der falsche „Staatsanwalt“ von einem Verkehrsunfall gesprochen und eine Kaution in der Höhe von 180.000 Euro gefordert.