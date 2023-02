Marco Schwarz: Unsere heißeste Aktie

Strukturiert, vielseitig und mit optimalen Aussichten. Schwarz schaffte in diesem Winter auch in den Speed-Bewerben den Anschluss an die Weltspitze, kann mittlerweile in allen Disziplinen um Medaillen fahren. Der 27-Jährige entpuppt sich als Österreichs Alleskönner. Matthias Mayer trat vor dem Großereignis zurück, an Vincent Kriechmayr lief die WM vorbei - doch Marco rettete die Ehre von Österreichs Herren. Und mit ihm haben wir auch endlich wieder eine heiße Aktie im Kampf um den Gesamtweltcup.