Erbitterter Rechtsstreit: „Sandy“ bleibt bei Vater

Seit Juni 2022 hat Vanessa Y. ihr Kind nicht mehr gesehen. Die kleine Sandy (Name geändert) ist bei ihrem Vater in Amerika, wo gestern der letzte Verhandlungstag im Sorgerechtsstreit zu seinen Gunsten ausging. „Das amerikanische Gericht hat ihm die alleinige Obsorge zugesprochen“, bestätigt die verzweifelte Mutter, die an der Verhandlung nicht teilnehmen konnte. „Ein Anwalt hätte 50.000 Euro gekostet, das ist für mich nicht leistbar.“