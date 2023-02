Richter ortet versuchte Vergewaltigung

Eine Untermieterin mit Fußfessel

Zum Hintergrund der Geschichte: Der im Vorarlberger Oberland wohnende Schweizer lernt die Frau bei der Arbeit kennen. Als diese ihm offeriert, dass sie am nächsten Tag wegen einer Straftat in den Knast muss, jedoch im Falle einer Wohnadresse die Möglichkeit hätte, mittels elektronischer Fußfessel die Strafe im gelockerten Vollzug zu verbringen, lässt er sie als Untermieterin bei sich wohnen. „Wir haben dann vereinbart, dass sie die Hälfte der Miete und der Betriebskosten übernimmt. Ich war ja auch aufgrund meines Jobs als Monteur die meiste Zeit eh nicht zuhause“, erzählt der 38-Jährige im Prozess. Außerdem seien sie ein Liebespaar gewesen. Sex habe man also immer einvernehmlich gehabt.