Schlagerstar Tony Marshall mit 85 Jahren gestorben

Ausbildung als Opernsänger

Sein Leben lang hat er gesungen. Schon als Baby soll er so laut geschrien haben, dass seine Karriere als Sänger quasi vorprogrammiert war. So erzählte es Tony Marshall noch vor einiger Zeit. Eine einzigartige Karriere hat er hingelegt - und über sechs Jahrzehnte hinweg durchgezogen. Eigentlich als Opernsänger ausgebildet, heftete er sich schon mit dem Hit „Schöne Maid“ unauslöschlich in die Annalen des deutschen Schlagers: 1971 hatte er mit dem Song seinen musikalischen Durchbruch als Schlagersänger.