Osasuna gegen Real Madrid - ab 21 Uhr LIVE

Nach dem Gewinn der Klub-WM meldeten sich Alaba und Co. am Mittwoch mit einem 4:0 gegen Elche in der Liga zurück. Zweifacher Torschütze jeweils per Elfer war Karim Benzema, doch ausgerechnet der Stürmer-Star war vor dem Spiel angeschlagen, sein Einsatz bis zuletzt offen.