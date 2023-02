ORF-Fettnäpfchen, Promis und Logen-Rummel

Neben Richard Lugners Gast, Jane Fonda, war auch US-Star Chris Noth (auch bekannt aus Sex and the City in der Rolle „Mr. Big“) Gast beim 65. Wiener Opernball. Während Fonda den Ball in ihrer Loge genoss und sich nur wenig zeigte, gab der Schauspieler fleißig Interviews. Die Meinungen der Promis vor Ort zu North seien aber zwiegespalten gewesen, erklärt Sasa Schwarzjirg. Der Grund: In Amerika gibt es gegen ihn Vorwürfe sexueller Übergriffe, bis heute gibt es aber keine Anklage.