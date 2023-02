ORF-Seher mussten sich gleich mehrmals wundern

Während Alfons Haider im Interview mit Mirjam Weichselbraun fast ein Tränchen über sein Opernball-Aus verdrückt hätte, holte das Moderations-Team des ORF unverdrossen Opernball-Gast um Opernball-Gast zum Stelldichein vor die Kamera. Und wie‘s so schön heißt: Wo gehobelt wird, da fallen Späne, doch so manchen Patzer wollten die Zuschauer daheim vorm Fernseher den ORF-Stars nicht so einfach nachsehen. Über die ORF-Übertragung sei in den sozialen Medien ein „Mini-Tsunami“ ausgebrochen, erklären auch „Krone“-Adabei-Chef Norman Schenz und „Adabei“-Moderatorin Sasa Schwarzjirg im „Krone Live“-Talk mit Jana Pasching.