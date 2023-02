Flughafen-Streiks treffen heute auch Wien-Flüge

Der Streik in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen startet teilweise schon mit der Nachtschicht am Donnerstag ab 21.00 oder 22.00 Uhr und führte noch am Abend zu ersten Flugausfällen. An den meisten der betroffenen Airports kommt der reguläre Flugbetrieb faktisch zum Stillstand, nur einzelne Flüge oder Sonderverbindungen finden statt. Verdi hat in drei laufenden Tarifkonflikten gleichzeitig die Beschäftigten zum Ausstand gerufen, um den Druck zu erhöhen.