Wirbel um Schul-Zubau: „Keiner braucht den Klotz“

Die Freude über den geplanten Zubau hält sich - gelinde gesagt - in Grenzen. Neun neue Klassen sollen in den kommenden Jahren an die bestehende Volksschule in Döbling angedockt werden. Und das, obwohl die Schülerzahlen eigentlich rückläufig sind. „Keiner braucht diesen teuren Klotz“, sind nicht nur die Eltern empört, hinter vorgehaltener Hand lehnen auch viele Lehrer das Vorhaben ab. Wohl auch deshalb, weil dafür ein Großteil des idyllischen Gartens versiegelt werden müsste. Nach aktuellen Plänen geht es um 1700 Quadratmeter!