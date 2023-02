Klimaaktivisten: „Polizei hat Regeln missachtet“

Polizei prüft Anschuldigungen

Gegen 8.45 Uhr waren die Proteste an den beiden Standorten laut Polizei wieder zu Ende. „Alle Personen, die sich in der strafbaren Handlung befanden, wurden festgenommen“, so Sprecherin Barbara Gass. Auf die Vorwürfe der Letzten Generation ging die Landespolizeidirektion am Vormittag noch nicht ein. Man wolle die Anschuldigungen zuerst prüfen, hieß es.