ÖAMTC will Volksbefragung zu Tempo 100

Wenn das Ergebnis nach einer Volksbefragung so ausfiele, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich Tempo 100 auf den Autobahnen wünscht, würde sich auch der ÖAMTC dem Wunsch beugen und ein solches Ergebnis akzeptieren. Für Interessensvertreter Wiesinger seien die Verbotsdebatten, die in Sachen Klimakrise vor allem in Europa geführt werden, allerdings „engstirnig“.