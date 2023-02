Nächste Klima-Blockade: Störaktion auf Wienzeile

Zwei Wochen lang wollen die Aktivisten Hauptverkehrsrouten in der Bundeshauptstadt vorübergehend lahmlegen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Am Montag klebten sich die Protestteilnehmer beim Naschmarkt fest. Am Dienstag folgte je eine Blockade bei der Kennedybrücke und vor dem Schloss Schönbrunn, eine weitere konnte von der Polizei gerade noch verhindert werden. Am Mittwoch kam es zu einer Klebe-Aktion auf beiden Seiten des Gürtels auf Höhe Westbahnhof.