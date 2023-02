Jakob Pöltl über LeBron James: „Er ist der Beste!“

„Auf keinen Fall wurscht“

Der Stellenwert von Basketball in Österreich ist ein ungleich niedriger. Pöltl schaffte es als erster und weiterhin einziger heimischer Akteur in der stärksten Liga der Welt und in allen seinen sieben bisherigen NBA-Jahren in die Top 12 der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres. In den Top 3 landete der Wiener noch nie. Ob ihm die Auszeichnung abgehen würde? „Es ist mir auf keinen Fall wurscht. Wenn ich einmal eine gute Saison spiele und es kommt dazu, ist es sicher eine geile Sache“, sagte der Neo-Center der Toronto Raptors. „Aber abgehen tut es mir nicht.“