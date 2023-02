Indonesische Rebellen zeigen entführten Piloten

Verhandlungen geplant

Das indonesische Militär bestätigte, dass es sich bei der Geisel um Philip Mehrtens handelt - schloss aber gleichzeitig aus, den Forderungen der Rebellen nach Unabhängigkeit nachzukommen. „Ihre Forderungen sind absurd. Wir hoffen, dass sie ihren Irrweg erkennen und in den Schoß der indonesischen Republik zurückkehren“, sagte Armeesprecher Herman Taryaman. Allerdings wurden Gespräche mit den Entführern angekündigt: „Wir hoffen, mithilfe der lokalen Regierung und der Anführer der indigenen Gemeinschaften mit den Entführern in Kontakt treten zu können“, sagte der Polizeisprecher der Region, Benny Adi Prabowo, am Donnerstag.