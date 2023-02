Kilde verrät, warum Shiffrins Trainer gehen musste

„Ich weiß nicht so viel, und ich möchte auch nicht so viel sagen. Das ist nicht mein Bereich“, erklärte Shiffrins Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde. „Aber was ich weiß, ist, wenn man über so viele Jahre zusammenarbeitet und zusammen so viele Erfolge gehabt hat, möchte man irgendwann etwas ändern. Mike ist ein sehr guter Trainer, und es hat mit Mikaela super funktioniert. Aber ab und zu muss man ein bisschen etwas ändern. Vielleicht nur, um neue Motivation zu bekommen.“