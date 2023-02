Tirol: Gartensauna ging plötzlich in Flammen auf

Brandalarm am späten Dienstagabend im Tiroler Ötztal! Im Garten eines Hauses in Oetz ging eine Sauna in Flammen auf, die in einem Schuppen integriert war. Fast 100 Florianis kämpften gegen das Feuer an und konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand.