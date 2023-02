In Kiste ausgesetzt: Nagern drohte eiskalter Tod

„Wer tut so etwas?“ Nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims Dechanthof in Mistelbach sind schockiert. Ihnen wurden zwei Meerschweinchen gebracht, deren Besitzer sie einfach hätte sterben lassen. Er hat die beiden nämlich in eine Kiste gepfercht und diese in einem Waldstück bei Gaweinstal ausgesetzt. Bei eisigen Temperaturen!