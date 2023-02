Kommt von Eagles: Neuer Head Coach für Raimann

Stammplatz ungewiss

Raimann erkämpfte sich im Laufe der Saison mit guten Leistungen einen Startplatz in der Offensive Line der Colts. „Mit einem Coaching-Wechsel weiß man umso weniger, was passieren wird. Ich habe mir eine Chance auf die Position erspielt. Aber das ist alles, was du in dieser Liga bekommst“, hatte der 25-jährige Wiener im APA-Gespräch betont. Außerdem gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Colts mit einem neuen Quarterback in die im September beginnende Saison starten werden.