Brucker machen weiter - treten aber nicht an!

Keine Spieler? Kein Problem! Obwohl Bruck wegen ausstehender Gehälter die komplette Ostliga-Truppe inklusive Trainerteam davongelaufen ist, klammern sich die Funktionäre an den Verbleib in der dritten Liga. Nach der Vorstandssitzung am Montag brachten sie gestern eine offizielle Eingabe beim NÖ-Fußballverband ein - mit einem originellen Grundtenor: Verbleib in der Ostliga, aber zu den Spielen wird nicht angetreten. Sprich: 0:3-Strafverifizierungen, am Ende der Saison geht’s als Absteiger in die 1. Landesliga. Und nicht wie bei einem Neustart des Klubs zurück in die 2. Klasse