„Ein Verein wie Horn gehört langfristig hinauf!“

„Wir wissen alle, dass der Verein mit dieser Infrastruktur langfristig hinauf gehört. Aber das braucht eben Zeit. Wir brauchen jetzt einmal Spieler, die sich hier beweisen wollen, mit dem Klub voll und ganz identifizieren.“

„Ziehen alle an einem Strang“

Gut, dass Kicker auf Geld verzichten, um sich im Waldviertel in die Auslage zu spielen, ist jetzt nichts Neues. „Ich rede auch von den Akademiespielern. Wir wollen den Jungen eine Bühne geben. Das ist auch im Sinne des Vereins“, so Lipa. „Wir ziehen alle an einem Strang. Wir wollen die Fans für uns gewinnen, attraktiven Offensivfußball zeigen.“