Pythons krachen während Paarung durch die Decke

Als die Familie erstmals am frühen Samstagmorgen seltsame Geräusche über ihren Köpfen hörten, dachte sie sich noch nicht viel dabei und schlief weiter. Am nächsten Morgen fiel der Tochter jedoch ein Riss in ihrer Decke auf - ein wenig Mauerwerk war auch auf ihr Bett gebröselt. Als sie ihre Matratze gerade gereinigt hatte, hörte sie schließlich ein lautes Geräusch - die Decke war teilweise eingestürzt war und eine riesige Schlange kam zum Vorschein.