Frauen-Chef Trinker: „Tut mir leid für die Herren“

Die schwierigste Disziplin steht am Donnerstag mit dem Riesentorlauf bevor. „Da haben wir uns jetzt in den letzten Rennen sehr schwer getan, dass wir überhaupt unter die zehn kommen“, sagt Trinker. „Aber es waren auch da immer wieder gute Teilzeiten dabei, auch teilweise gute Läufe. Wir glauben daran, dass wir einen Lauf runterbringen und dann vielleicht überraschen können.“ Im Slalom am Samstag könnte mehr gehen. „Katharina Truppe war einmal am Podium, Katharina Liensberger kann was, die Huber Kathi ist gut in Schuss. Und bei Franziska Gritsch wissen wir, dass meistens nach einer langsamen eine schnelle Fahrt kommt.“