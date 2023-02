Polarisierte (Sonnen)brille: Schutz seit 86 Jahren

Wer war schneller?

Die Geschichte der polarisierten Gläser beginnt in Europa 1937 mit dem deutschen Erfinder Erwin Käsemann, obwohl Stefan Ludwig Malus bereits 125 Jahre davor (1808) das polarisierte Licht entdeckt hatte. Erwin Käsemann gelang es, nach zahlreichen Experimenten einen Polfilter herzustellen. Wie das ging? Nun, er versuchte es mit lichtabsorbierenden Farbstoffen, die er in molekular geordneten Kolloidfolien einlagerte. Die Molekülen brachte er mittels einer Streckung dazu, dass sie parallel zueinander liegen. Die nun polarisierende Folie klebte er zwischen zwei Deckgläsern. In den USA war es der Physiker Edwin Herbert Land, der schon in 1933 Polarisiationsfolien aus Polyvinylalkohol mit eindiffundiertem Jod herstellte. Er war auch der Erfinder der heutigen Polaroid-Fotoapparate.