Jagdterrier „Roml“ durch Drohneneinsatz aufgespürt

Am Samstagvormittag hatte der Besitzer seinen zweijährigen Jagdterrier „Roml“ zuletzt in St. Pankrazen-Gschnaidt in Gratwein-Straßengel gesehen, seither war er wie vom Erdboden verschluckt. Am Nachmittag griff er dann zum Telefon und bat die Feuerwehr, den Hund doch mit einer Drohne zu suchen.