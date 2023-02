SIEG im Finale! Österreich ist Hockey-Weltmeister!

Im dritten Viertel geriet Rot-Weiß-Rot erstmals im gesamten WM-Turnier in Rückstand: Zunächst schoss Nicki Leijs den Gegner in Führung, die Daniel Fröhlich umgehend ausglich. Danach war Joep Trost erfolgreich, ehe Körper mit seinem dritten Streich im Finale per Siebenmeter eine Entscheidung im Penaltyschießen erzwang.