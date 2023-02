Das Skifahren als unser Nationalheiligtum

Heute fand mit dem Abfahrtslauf der Herren ein Höhepunkt der Skiweltmeisterschaft in Frankreich statt. Österreich fieberte mit, ob dieser oder jener Bergabfahrer ein paar Hundertstel einer Sekunde schneller ist. Doch ist das wirklich so wichtig? Für uns in der Alpenrepublik offenbar schon.