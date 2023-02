Legendärer Polsterlift am Präbichl fährt wieder

Derzeit eingeschränkt in Betrieb

Bereits am ersten Betriebstag gab es laut Betriebsleiter Robert Illmaier 250 Fahrten, tags darauf sogar doppelt so viele. Nach den starken Schneefällen sowie der großen Lawinengefahr ist der Einser nun jeweils samstags und sonntags sowie in den steirischen Energieferien geöffnet. Am heutigen Samstag musste der Lift aber dennoch wegen starker Windböen gesperrt werden.