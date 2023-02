„Bei einer WM ist jeder Läuferin alles zuzutrauen“

Doppel-Weltmeisterin in Abfahrt und Super-G (2011 in Garmisch) und einmal WM-Bronze, zweifache Olympia-Bronzene, sieben Weltcupsiege und insgesamt 42 Mal auf dem Podest. Über den Ski-Zirkus braucht Elisabeth Görgl niemand etwas erzählen, denn erlebt hat die Steirerin alles. Das letzte Mal stand sie am 18. März 2015 als Zweite am Stockerl. Beim Weltcup-Finale in Meribel. Genau auf jener Piste, auf der am Samstag die Abfahrtsmedaillen bei der WM in Frankreich vergeben werden.