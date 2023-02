Owsjannikowa: Habe 7 Mal das Fahrzeug gewechselt

Krieg war ein „enormer Schock“

„Ich war mitten in der Propaganda-Blase des Ersten Kanals. Ich war bereit, diese Blase zu zerstechen“, sagte Owsjannikowa am Freitag in Paris. Der Krieg sei für sie ein enormer Schock gewesen und sie habe gehandelt, wie sie es für richtig gehalten habe. Die Journalistin wünscht den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie siegen gegen das russische Regime und ihr Land zurückgewinnen. Die internationale Gemeinschaft müsse das Kriegsland gemeinsam unterstützen.