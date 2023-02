Werkstatt-Chef als „Drogenbaron“ hinter Gittern

Kokain und Cannabis

Nun sitzt der 28-Jährige tatsächlich hinter Gittern. Er hat sich selbst bei der Polizei gestellt. Jedoch nicht wegen Tricksereien in seinem Betrieb. Sondern wegen Drogenhandels in großem Stil. Gemeinsam mit einem engen Freund soll er in ganz Niederösterreich mit größeren Mengen an Suchtmitteln wie etwa Kokain und Cannabis gehandelt haben. Nachdem das Geschäft florierte, dürfte dem „aufstrebenden Drogenbaron“ die Sache dann doch zu heiß geworden sein.