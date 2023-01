Mechaniker entpuppt sich als dreister Motordieb

Fahrzeuge selbst demoliert

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen kam die kriminelle Ader des Mannes noch weiter zum Vorschein. Denn er hatte bereits zuvor Bekanntschaft mit der Polizei gemacht – damals aber als vermeintliches Opfer. So hatte er angezeigt und später auch ausgesagt, dass zwei Kundenautos bei einem Einbruch in seinen Betrieb massiv beschädigt worden sind. Tatsächlich, so zeigte sich nun, hatte er die Fahrzeuge beim Reparaturversuch selbst demoliert. Der Unternehmer muss sich nun wegen schweren Betrugs, falscher Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung verantworten.