„Wir waren mehr in Österreich als überall sonst“

Heim-WM steht an

Gelernt haben die Geschwister das Skifahren nach dem Umzug der Familie dorthin aber in Österreich. „Zuerst waren wir im Kindergarten in Wien, dann in Murau, dort gibt es diese Skihauptschule, danach waren wir in Waidhofen an der Ybbs an der Schule. Also eigentlich waren wir mehr in Österreich als überall sonst“, erklärte Szöllös, der weiterhin in Murau lebt.