Schlägereien beim Après-Ski enden im Spital

Um kurz nach Mitternacht bekamen sich zwei Partygäste in Kaprun in die Haare. Ein 30-jähriger steirischer Urlaubsgast warf einem 20-jährigen Einheimischen eine Bierflasche gegen den Kopf. Durch Zeugen wurde der 30-jährige Urlauber zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegenüber den Beamten gab der Urlauber an, dass der Wurf mit der Bierflasche ein Versehen gewesen sei. Zeugen gaben aber wieder, dass der Wurf gezielt gewesen sei. Der Einheimische erlitt eine Platzwunde am Kopf. Auch er wurde mit dem Rettungswagen ins Tauernklinikum Zell am See gebracht