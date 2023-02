Selenskyj und Macron fliegen zusammen nach Brüssel

Selenskyj zum zweiten Mal im Ausland unterwegs

Aber auch die Migration sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU sollen bei dem Sondergipfel thematisiert werden. Selenskyj ist derzeit zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Ausland unterwegs. Am Mittwochabend hatte der ukrainische Präsident in Paris Macron und den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen und auf die Lieferung von Kampfjets gedrängt. Zuvor hatte er London besucht, wo er mit Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. zusammentraf.