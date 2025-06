Im Video: Paris Saint-Germain überrollt Atletico

Paris machte in Hälfte eins im riesigen Rose Bowl Stadium nahe Los Angeles dort weiter, wo es im Champions-League-Finale von München gegen Inter Mailand (5:0) aufgehört hatte. Mit Dominanz und viel Ballbesitz wurden die Madrilenen in Bedrängnis gebracht. Scheiterte Khvicha Kvaratskhelia mit einem Schuss aus der Drehung noch an Atletico-Keeper Jan Oblak (17.), machte es Ruiz zwei Minuten später besser. Der spanische Teamspieler in Reihen von PSG platzierte das Leder per Flachschuss aus gut 17 m unhaltbar in der unteren Ecke.