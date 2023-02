Sichern Sie sich -25% auf einen magischen Abend!

Der große WOW-Effekt

Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, setzt Fab Fox auf internationale Unterstützung von Mark Parker, der schon für Künstler der Universal Studios, „America`s Got Talent“ und für sehr große Produktionen in Las-Vegas Showkonzepte entwickelt hat. Entsprechend hoch ist der Aufwand für die neue Show, die in Sachen Umfang und Konzeptionierung neue Maßstäbe in Österreich setzt.