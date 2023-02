Wienern ist die Liebe mehr wert als anderen

Teuerung hin oder her, die Liebe lassen sich Wienerinnen und Wiener etwas kosten: 60 Euro werden in der Stadt heuer im Schnitt pro Kopf zum Valentinstag ausgegeben, gleich 20 Euro mehr als noch im Vorjahr. Damit zeigt sich Wien in Sachen Liebe deutlich spendabler als andere Bundesländer. Valentinstagsgeschenke sind dabei weiterhin überwiegend Männersache, zeigt die Umfrage der KMU-Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer: Acht von zehn Männern kaufen Geschenke, aber nur sieben von zehn Frauen, Tendenz allerdings steigend.