Österreicher geben 73 Euro für Valentinstag aus

Für Geschenke zum Valentinstag wollen Österreicherinnen und Österreicher diesmal durchschnittlich 73 Euro ausgeben. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (Budget von 84 Euro). „Dennoch sind die Mehreinnahmen für den Handel von mindestens 140 Millionen Euro respektabel, gerade jetzt in Zeiten der Teuerung“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Im Österreich-Vergleich geben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit 87 Euro am meisten aus, im benachbarten Tirol wird mit 54 Euro pro Kopf am wenigsten ausgegeben.