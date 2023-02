Titelkampf fix! Nader boxt gegen alten Bekannten

Kotaskova ist heiß auf den Refight. Seit ihrem Unentschieden trainiert die 31-Jährige gegen die marokkanische Weltergewichtlerin Mahjouba Oubtil (39) alias „The Desert Gazelle“ äußerst hart, um ihre Fehler auszumerzen. Sie wisse, was sie falsch gemacht hat und ist nun bereit. Bevor sie im April um ihren Titel kämpft, wird Kotaskova noch einen Kampf in der Schweiz absolvieren. „Ein guter Testlauf“, so Kotaskova, die sich am 1. April endlich den „WBF Intercontinental Titel“ holen will.