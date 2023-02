Impf-Streit kehrt in die Politik zurück

Das Ergebnis der Niederösterreich-Wahl heizt auch den Salzburger Landtags-Wahlkampf an. Vor allem die These, dass die Corona-Politik – Stichwort Impfpflicht – verantwortlich für den FPÖ-Triumph und das ÖVP-Debakel sein soll, sorgt für erhöhten Pulsschlag in den Parteizentralen. Vor allem in der ÖVP ist die Nervosität aufgrund der möglichen politischen Corona-Spätfolgen noch einmal deutlich gestiegen.