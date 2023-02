Klimawandel bringt Apotheke der Natur in Gefahr

Heilkräuter in der Medizin

Heilkräuter kommen aufgrund ihrer Inhalts- und Wirkstoffe in der Medizin und Naturmedizin zur Anwendung - besonders häufig bei Bluthochdruck, Erkältungen (Halsweh, Husten, Schnupfen), Entzündungen, Rheuma oder Kopfschmerzen. Angewandt werden sie in der Regel in Form von Tees, frisch, getrocknet, als Saft, Tinktur oder als Salbe. Zu beachten ist, dass Heilkräuter bei zu hoher Dosis giftig sein können.