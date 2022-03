Kräuter und Pflanzen: Natürlich Symptome lindern

Gleiche Art, allerdings anderer Wirkstoffgehalt

Willi führt ein Beispiel an: Pfefferminzblätter in Arzneibuchqualität müssen doppelt so viel an ätherischen Ölen enthalten wie Pfefferminzblätter, die als Pfefferminztee in Supermärkten verkauft werden. Der Wirkstoffgehalt einer Heilpflanze variiert der Apothekerin zufolge mit dem Standort der Pflanze, dem Klima an ihrem Standort, mit dem Erntezeitpunkt und der Art ihrer Verarbeitung.