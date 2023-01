AMS-Chef wird Gegenkandidat zu Franz Schnabl

Franz Schnabl fuhr am Sonntag das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ in Niederösterreich überhaupt ein. Dennoch gab es von Schnabls engstem Kreis in der Parteizentrale Applaus. Und Schnabl sprach am Sonntag vor seinen Genossen davon, dass man das Wahlziel ja erreicht und nur das Sahnehäubchen (ein Plus vor dem Ergebnis) verpasst habe (siehe Video unten). Alles also Friede, Freude, Eierkuchen bei der SPÖ? Mitnichten.