Ein Geburtstagssong für den Dribbelkönig Ronaldo

„Hommage an unvergleichlichen CR7“

Auf ganz besondere Art hochleben lässt den Superstar die Band Die Schickeria. Die „Partyrevoluzzer“ wurden auserkoren, eine peppige Hymne auf den Jubilar zu komponieren. „Let’s get eskalieren“ wird nun offiziell aus der Taufe gehoben. „Wir wollen, dass der mitreißende Song das Feuer für Cristiano Ronaldo und den Sport voll entfacht. Die Hommage an den unvergleichlichen CR7 soll, so wie er, unvergesslich bleiben“, erklärt Frontmann Michael Bencsics aus Oberwart.