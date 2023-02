Kriechmayr: Alle freuen sich auf‘s „Damenspitzerl“

„Krone“: Hast du deine zwei WM-Goldenen von Cortina auch daheim in der Schublade wie Mothl Mayer seine Olympia-Medaillen?

Kriechmayr: Nein, die hängen in meinem Elternhaus in Oberösterreich. Ich geh also nicht täglich dran vorbei, da bin ich ja nicht mehr so oft. Aber ich weiß, wo sie sind - und soooo ehrfürchtig schau ich eh nicht hin. Die sind super, es war ein schöner Moment, ich hab’s genossen. Aber es ist schon zwei Jahre her und spielt so gar keine Rolle mehr für die kommenden Aufgaben.