Gastronomie kämpft „an allen Ecken und Enden“

Durch die Corona-Pandemie wurden sehr viele Fachkräfte verloren. Viele haben in dieser Zeit Umschulungen gemacht. „Ein Job in der Gastronomie wurde oft schlechtgeredet“, meint Alexandra Psichos, die selbst zwei Betriebe in Wien führt. „Unsere Branche ist keine schlechte Branche“, so die Branchenvertreterin. Gerade das Gastgewerbe steht aktuell vor der Frage: Wie können neue Mitarbeiter gewonnen werden? Um Jobs in der Gastronomie und Hotellerie attraktiver zu machen, führen immer mehr Gastgeber die Vier-Tage-Woche ein.