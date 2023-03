Mit diesen 3 Kapseln starten Sie fit ins Frühjahr

Ob es an der Dunkelheit liegt, an der Kälte oder einfach an einem Vitaminmangel - im Winter fühlen wir uns oft weitaus weniger aktiv als im Sommer. Hier können Nahrungsergänzungen helfen! In Kapselform haben bestimmte Kräuter und Gewürze eine sehr hohe Bio-Verfügbarkeit. Das bedeutet, sie können vom Körper sehr gut aufgenommen werden und damit ihre Wirkung schneller entfalten.