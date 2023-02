Sportclub ist auf die nächste Cup-Sensation aus

Mit der Hinrunde in der Regionalliga Ost ist Sportclub-Trainer Robert Weinstabl nicht so zufrieden - hat man um einige Punkte zu wenig geholt. Im ÖFB-Cup hat der Dornbacher Coach aber nichts auszusetzen. Immerhin konnte man mit Austria Lustenau und der Wiener Austria zwei Bundesliga-Klubs bereits aus dem Bewerb werfen. Am Samstag gastiert mit Ried der nächste „Große“ an der Alszeile. Wie er die Oberösterreicher knacken will und in der Meisterschaft noch einen Sprung nach vorne machen will, hat er uns in einem Talk der 3. Liga erzählt.